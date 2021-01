Videoland duikt in de wereld van Only Fans

In De geheime wereld van Only Fans wordt het fenomeen van snel geld verdienen vanuit de eigen slaapkamer onderzocht. Zo wordt gekeken naar de makers van de seksueel getinte beelden en naar de fans die daarvoor betalen. Wie in de documentaire worden gevolgd en wanneer hij precies te zien is, is nog niet bekendgemaakt.

Ook verschillende sterren zijn te vinden op Only Fans, maar niet iedereen deelt spannende content. Ferry Doedens is sinds zijn ontslag bij Goede Tijden, Slechte Tijden ook op het platform te vinden en plaatst er erotisch materiaal dat onlangs uitlekte. De acteur vertelde er een „leuke boterham” mee te verdienen.