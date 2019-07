Leah Remini wil Scientology aanklagen

Leah zou meerdere rechtszaken tegen Scientology willen beginnen. Een zou gaan over de vermeende mishandeling van kinderen binnen de kerk. De ander zou draaien om volwassenen die worden lastiggevallen door volgers van de kerk. Een woordvoerder van Scientology noemt de aantijgingen ’onwaar en ongefundeerd’ en zegt dat er ’geen geloofwaardig bewijs is voor de beschuldigingen’.

De King of Queens-actrice meent dat Scientology haar carrière dwarsboomt en ervoor zorgt dat haar docuserie over de kerk geen vervolg krijgt. „Ze heeft met advocaten gesproken en ze overweegt juridische stappen. Ze beweert dat ze wordt bespioneerd en dat ze wordt gevolgd door mensen die werken voor de kerk”, aldus een insider.

Remini was haar hele leven lid van Scientology totdat ze de kerk in 2013 verliet. Over haar leven na het verlaten van de kerk maakte ze de documentaireserie Leah Remini: Scientology and the Aftermath. Deze werd in 2017 bekroond met een Emmy.