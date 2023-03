Verslavingsgevoelige Eva Simons experimenteert weer met alcohol

Eva Simons (38) meldde zich in 2020 bij een kliniek om af te kicken van alcohol en cocaïne. In de podcast Wat kan er gebeuren? vertelt ze hoe het risico op een terugval drie jaar later nog altijd op de loer ligt.

Zo geeft ze aan niet meer volledig clean te zijn en weer alcohol te drinken. Ze tracht wel maat te houden: „Wat ik nu probeer is dat ik zes glazen in de week mag drinken. Dat is één fles wijn. Maar die drink ik niet graag door de week heen. Ik drink liever twee keer drie glazen, dus ik zit nog een beetje te spelen. Ik weet niet of het gaat lukken.”

Morfine

Wel is Simons zich bewust van het risico van verslavende pijnstillers. Vorig jaar maart beviel de zangeres van dochtertje Rosie Nova. De geboorte verliep zo problematisch dat Simons morfine kreeg voorgeschreven. Ondanks de pijn deed dat alarmbellen bij haar afgaan: „Toen zei ik nog: 'Ik heb wel een verslavend verleden, dus ik weet niet of dat handig is'.”

De artsen oordeelden dat een eerste dosis noodzakelijk was en schreven daarna een andere, niet verslavende pijnstiller voor. Simons over morfine: „Ik heb nog nooit zoiets lekkers gevoeld in mijn hele leven. Ik dacht: dit is heroïne. Ik was aan het vliegen, het interesseerde me allemaal niet. Ik snap dat mensen instantly hooked zijn aan deze shit. Ik denk er nog steeds aan. Zo intens.”