Minimaal een uur Home Alone te horen op 3FM

Voor elke 5 euro die wordt gedoneerd voor Serious Request: Lifeline gaat Hoogendoorn vrijdag een minuut van Home Alone uitzenden. Na een middag was er al genoeg geld ingezameld voor de helft van de film.

Het geluid van de film start vrijdagochtend om 07.00 uur in Sanders Vriendenteam op 3FM. In de film wordt het jongetje Kevin dat per ongeluk alleen thuis is met kerst belaagd door twee domme boeven. De hoofdrollen worden gespeeld door Macauley Culkin, Daniel Stern en Joe Pesci.

De film van schrijver John Hughes en regisseur Chris Columbus maakte van Culkin een wereldster en gold twintig jaar als de meest succesvolle komedie aller tijden. De film, die maar liefst vier vervolgen kreeg, ontving twee Oscarnominaties.