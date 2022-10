Familie heeft afscheid genomen van weduwe ’Soldaat van Oranje’ Hazelhoff Roelfzema

Karin Hazelhoff Roelfzema stierf vorige week donderdag op 93-jarige leeftijd op Hawaii, waar zij al een halve eeuw woonde. Hazelhoff was al sinds de jaren 60 getrouwd met Erik. Zij was redacteur en zijn historisch adviseur voor het boek dat hij schreef over zijn verzetsdaden in de Tweede Wereldoorlog.

Het verhaal werd wereldberoemd toen regisseur Paul Verhoeven het boek in 1977 verfilmde. In 2010 volgde de musical, die inmiddels al twaalf jaar onafgebroken volle zalen trekt.

Karin had zelf een carrière als interieurontwerper. Zij studeerde Fashion Design aan Cooper Union en ontwierp al op 20-jarige leeftijd kleding in New York. Ook zette zij zich in voor talloze goede doelen. Karin was een van de oprichters van Ulu La'au, het Waimea Nature Park op Hawaii. Haar man Erik Hazelhoff Roelfzema overleed al eerder in 2007, op 90-jarige leeftijd.