Tom Cruise: ’Dit is geen werk, ik leef de droom’

Als kleine jongen al wist Tom Cruise precies wat hij later wilde worden: piloot of acteur. En waar deze droom voor velen nooit zal uitkomen, wist Cruise zijn wensen uit te laten komen. In zijn nieuwste film Top Gun: Maverick, het langverwachte vervolg op het actiedrama uit 1986, speelt de acteur dan ook de rol van marine-piloot Pete ’Maverick’ Mitchell.

In gesprek met het tijdschrift Bella reageert Cruise enthousiast op de vraag wat hij op een vrije dag doet. Hoewel de acteur tijdens het interview wel degelijk aan het werk is, ervaart hij dit zelf anders. „Dit is al een vrije dag, ik ben niet aan het filmen”, antwoordt hij. „Ik ben ben nu gewoon aan het chillen, ik heb geen vrije dagen.”

Waar die uitspraak voor velen voor de nodige stress zal zorgen, geldt voor Cruise het tegenovergestelde. „Ik heb geluk. Ik heb mijn hele leven op filmsets doorgebracht en de wereld rondgereisd, precies wat ik altijd al wilde doen. Dus dit is geen werk, ik leef de droom.”