Weduwnaar doodgeschoten cameravrouw draait om als blad aan de boom Schietincident blijft Alec Baldwin achtervolgen

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

Naar verluidt lijdt Alec Baldwin nog altijd onder wat hem vier maanden overkwam: toen schoot hij op de filmset een cameravrouw dood. Een zaak die voor hem nog grote gevolgen kan krijgen... Ⓒ ANP/ HH

Een dag nadat Alec Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins, weliswaar per ongeluk, had doodgeschoten op de set van de film ’Rust’, werd de acteur gefotografeerd met haar man, Matt Hutchins en hun zoontje Andros. Te zien was ook hoe weduwnaar Hutchins Baldwin innig omhelsde. Ze leken troost bij elkaar te zoeken, na het ongelooflijke drama dat hun was overkomen. Inmiddels, vier maanden later, is er van die hechte band weinig meer over.