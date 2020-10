Kamervragen om nieuwe aflevering Undercover in Nederland

Aanleiding is de uitzending van zondag waarin te zien is hoe verboden vlees van wilde dieren uit Afrika in Nederland wordt verkocht. Onderzoeksjournalist Alberto Stegeman en zijn team leggen met de verborgen camera vast hoe het vlees uit Congo via een Nederlandse winkel binnen wordt gesmokkeld en vervolgens onder de toonbank wordt verhandeld. „Als wij het kunnen kopen, betekent het dat er meer van dit verboden vlees ergens in Nederland circuleert”, aldus Stegeman.

In Nederland is het verboden om vlees van wilde Afrikaanse dieren te eten vanwege de grote gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt. Virologen waarschuwen in de uitzending bijvoorbeeld ook voor dodelijke virussen zoals de Afrikaanse varkenspest die op het vlees mee naar ons land kunnen worden gebracht.

De uitzending van Undercover in Nederland is zondagavond te zien bij SBS6.