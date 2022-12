Nielson erkent problemen in huwelijk: samen bezig met oplossen ervan

„Lieve volgers, naar aanleiding van berichten in verschillende media willen we laten weten dat we samen bezig zijn met het oplossen van problemen in ons huwelijk”, schrijft de zanger. „Dit gedeelte van ons leven is privé en houden we verder tussen ons. Hanna en ik hopen op jullie respect hiervoor.”

Ⓒ Instagram

De berichten tussen Nielson en een vrouw op Instagram kwamen via Coldeweijer naar buiten. In de berichtenwisseling werd onder meer gesproken over afspreken in hotels. Ook deelde Coldeweijer een video van een mogelijk slapende Nielson in een hotelbed en een spraakfragment waarin hij de vrouw zou hebben bedankt voor de leuke nacht. De zanger trouwde in 2016 met zijn jeugdliefde Hanna.