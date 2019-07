Jennifer Lopez viert vijftigste verjaardag groots

Het feest vond plaats in Miami, in het huis van Emilio en Gloria Estefan. „Het zijn twee huizen. In een wonen ze, de ander is voor gasten waar vaker feestje gevierd worden”, zo vertelt een bron aan Page Six. Saillant detail is dat de villa naast het huis van Diddy ligt, de ex van Jennifer.

Onder andere Fat Joe, dj Khaled en Ashanti waren aanwezig. Ook haar kinderen en de kinderen van haar vriend Alex Rodriguez waren erbij. Foto’s laten zien dat de gasten zich te goed konden doen aan een luxe diner en een enorme verjaardagstaart. Bovendien werden ze verrast met een vuurwerkshow. Daarna werd er flink gedanst om weer wat calorieën te verbranden.

Ⓒ Instagram

J. Lo had ervoor gezorgd dat alle aandacht tijdens de avond op haar gericht was. Ze droeg een gouden jurk die weinig aan de verbeelding overliet. Haar gasten had ze gevraagd om allemaal in het wit te komen.