Twitteraars verbaasd over uiterlijk Martijn Krabbé: ’Net een wortel!’

Martijn en Chantal vlak voor aanvang van de eerste liveshow van The voice of Holland. Ⓒ Instagram

De liveshows van The voice of Holland zijn vrijdagavond van start gegaan. Waar veel kijkers dachten dat coaches Anouk en Lil’Kleine de tongen los zouden maken op Twitter, is het Martijn Krabbé die het sociale medium doet ontploffen. Kijkers zijn stomverbaasd over het uiterlijk van de presentator.