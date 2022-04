Yvonne Coldeweijer moet uitspraken over Samantha Steenwijk rectificeren

Steenwijk wilde naast een rectificatie een schadevergoeding van 5000 euro, maar daar is de rechtbank niet in meegegaan. Volgens de rechter zal de eer en goede naam van de zangeres voldoende worden hersteld met de te plaatsen rectificatie. Bovendien had Coldeweijer de bewuste video al offline gehaald.

Coldeweijer laat op Instagram weten dat ze „blij is dat ze nu een handleiding heeft gekregen voor mijn juice”. „Ik hoef van de rechter geen sluitend bewijs te leveren, maar het enkel aannemelijk te maken. Ook hoef ik geen hoor- en wederhoor toe te passen, voor ik mijn juice breng.” Ze vindt het vooral fijn dat ze van de rechter niet haar bronnen hoefde te onthullen. „Een overwinning voor alle juicekanalen. (...) We are here to stay!”

’Keiharde leugen’

In de rechtszaal noemde de zangeres de uitspraken van Coldeweijer twee weken geleden „een keiharde leugen”. Ook zei Steenwijk dat ze door de video „een inspiratiebron” voor afslankpillen is geworden. „Maar als er straks iemand met een hersenbloeding op de intensive care ligt, is dat niet mijn verantwoordelijkheid, maar die van Coldeweijer. Ik heb die pillen nooit gebruikt.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Samantha Steenwijk Ⓒ ANP/HH

Coldeweijer zei na afloop van de zaak dat ze die reactie vreemd vond. „Ik vond het bizar dat ze zei dat als er iemand op de ic belandt, dat dan door mij komt. Dat vind ik nogal heftig om de boel zo te verdraaien.” Ook stelde ze weinig waarde te hechten aan de uitspraak van de rechter. „De eis is dat ik een rectificatie plaats zoals zij hem willen zien. Iedereen weet nu dat als ik dat doe, dat ik het toch niet meen.”

Rectificatie

De vlogger heeft 48 uur om de rectificatie te plaatsen, zonder enig commentaar of weerwoord, op haar Instagrampagina in de vorm van een Story. Ook moet Coldeweijer de uitspraken rectificeren op haar YouTubekanaal. Daar heeft ze uiterlijk zeven dagen de tijd voor. Voor iedere dag dat ze zich daar niet aan houdt, wordt haar een dwangsom opgelegd van duizend euro. Ook moet Coldeweijer de proceskosten van een kleine 2500 euro voor haar rekening nemen.