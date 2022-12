Premium Het beste van De Telegraaf

’Faithfully yours’-ster Bracha van Doesburgh: ’Dubbele moraal rond vreemdgaan’

Marco Weijers

Vriendinnen Bodil (Bracha van Doesburgh, l.) en Isabel (Elise Schaap) proosten in de trein op een leuk weekend vol buitenechtelijke bezigheden.

De leugen regeert in Faithfully yours, een sensuele thriller waarin Bracha van Doesburgh (41) en Elise Schaap (40) als vreemdgaande vriendinnen elkaar een alibi verschaffen. Hun eerste samenwerking, beweert Schaap. „Nietes! We hebben één keer eerder samen gespeeld”, stelt Van Doesburgh. „Weet je dat écht niet meer? We hebben zelfs gezoend!”