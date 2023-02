Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse Lisa (26) is ster in wereldwijde avonturenserie: ’Gevaarlijk is het wel’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Josiah en Lisa van team Digi Diggers. Ⓒ Discovery Channel - Australia/Pr

Ze was onbevangen aan het rondreizen in Australië. Nu brengt ze haar dagen ondergronds door in een mijn en weet ze de camera’s op zich gericht. In de wildernis heeft de Nederlandse Lisa van Heijningen (26) de ’opalenkoorts’ opgelopen en die is nu eenmaal zeer besmettelijk. Inmiddels is ze is ze één van de sterren van de avonturenserie Outback Opal Hunters op Discovery, vanaf vrijdag te zien om 20:30 uur. „Als je een opaal vindt is dat een speciaal moment, daar kun je je helemaal in verliezen”, vertelt ze.