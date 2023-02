Patty Brard heeft sleutels van nieuwe huis: ’Gelukkiger dan dit worden we niet’

Kopieer naar clipboard

Patty Brard Ⓒ ANP/HH

Patty Brard en haar man Antoine hebben de sleutels van hun nieuwe huis in Almere Duin. „Gelukkiger dan dit worden we niet”, schrijft de 67-jarige presentatrice in een bericht op Instagram.