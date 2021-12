’De boom in!’ met De Kleine Komedie

Zo zijn er al een aantal clips uit Bram! te zien, het in oktober gespeelde muzikale eerbetoon aan de in 2004 overleden Bram Vermeulen, waar onder meer Paul de Munnik, Kommil Foo en zijn dochter Katarina Vermeulen aan meewerkten. Yentl en De Boer zingen onder begeleiding van Thijs Boontjes Dans- en Showorkest Doodgewone jongen en Jochem Myjer vertolkt het nummer Teveel.

Flip Noorman stak I’m your man van Leonard Cohen in een Nederlandstalig jasje, terwijl Jan Beuving samen met pianist Tom Dicke het nummer Naar huis brengt.

Eerbetoon

Ook Jeroen van Merwijk, die op 3 maart 2021 op 65-jarige leeftijd overleed, is te zien met het liedje Zo moeten mensen zijn uit zijn volledig gezongen oudejaarsconference. Het is een mooi eerbetoon dat hij ook in ’de boom’ is opgenomen.

Maar naast al die liedjes delen de echtelieden Aaf Brandt Corstius & Gijs Groenteman bijvoorbeeld hun meest merkwaardige herinneringen aan de kerstvieringen in hun jeugd (inclusief een toffeeblik vol wiet en Twin Peaks kijken met xtc), terwijl zij ondertussen een ware kerstklassieker bereiden; namelijk de garnalencocktail.

Of wat te denken van een minicursus origami van niemand minder dan Paulien Cornelissen, om jezelf al vouwend naar het einde van het jaar te bewegen. En Noraly Beyer die het verhaal God leefde tussen de mensen van Toon Tellegen voorleest.

En uiteraard komt er tot en met 2 januari nog iedere dag een nieuwe verrassing bij.

