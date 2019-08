Mandy Moore herdenkt overleden ex

„Het is tien jaar geleden, en er zijn zoveel momenten waarop ik je nog steeds iets grappigs of raars of spannends wil vertellen”, aldus de This Is Us-actrice naast een foto van haar ex, die als diskjockey bekend werd onder de naam DJ AM. „Ik mis je aanstekelijke lach en je knuffels. De beste knuffels. Ik mis je elke dag maar vandaag is altijd een moeilijke dag.”

Adam werd eind augustus 2009 dood aangetroffen in zijn appartement in New York. Hij bleek te zijn bezweken aan een overdosis. De dj was postuum als zichzelf te zien in Iron Man 2, waarin hij plaatjes draaide op een feestje van Tony Stark, het alter ego van Iron Man. Regisseur Jon Favreau droeg de film op aan Goldstein.