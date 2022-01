Harry Potter-regisseur Mike Newell brak ribben bij repetitie

Volgens de regisseur was de tweeling niet agressief genoeg, waarop hij besloot met een van de Phelps te stoeien om de scène even te oefenen. „Ik herinner me dat ik hem om zijn middel greep en hem heen en weer probeerde te slingeren en een paar ribben brak”, vertelt Newell bij de HBO Max-special Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

Op dat moment had hij ongelooflijk veel pijn, herinnert hij zich. „Ik was op dat moment een dikbuikige, 60-jarige man. Ik had het echt niet moeten doen.”

In The Goblet of Fire wordt het Toverschool Toernooi georganiseerd tussen tovenaarsschool Hogwarts en twee andere scholen. De tweeling wil hieraan meedoen, maar ze zijn niet oud genoeg. Daarop besluiten ze een toverdrankje in te nemen waardoor ze iets ouder worden, maar ze worden gesnapt. Daarna krijgt de tweeling ruzie, elkaar ervan beschuldigend dat het de ander zijn idee was.