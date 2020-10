Hans Klok verlaat Las Vegas

„Ja het was echt mijn droom. Maar ja, soms moet je in je leven je dromen een beetje bijstellen”, vertelt Klok in Shownieuws. „Het is niet anders en hier kan echt niemand wat aan doen.”

Klok vertrok in de zomer van 2019 naar Las Vegas, waar hij een contract voor tien jaar tekende bij hotelketen MGM. Hij zou zes shows per week gaan geven in hotel Excaliber, maar net toen hij daar volop aandacht voor kreeg met onder meer een bezoekje aan de show van Ellen DeGeneres, sloeg het coronavirus toe.

„Het is wel zuur en ik ben er erg verdrietig over. Je zit zo jezelf af te vragen van wat gaan we doen. Blijven we hier? Zullen we terug gaan naar Europa? Op een gegeven moment moet je dan de knoop doorhakken.”

De illusionist baalt er enorm van dat zijn avontuur op niets is uitgelopen, maar relativeert: „Het is een voorlopig vaarwel. Ik wil absoluut nog een keer terugkomen, maar ik zie het gewoon hier niet gebeuren. Ik denk dat het hier in Las Vegas heel erg lang gaat duren.”