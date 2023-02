Alec Baldwin gaat verder met Rust ondanks rechtszaak

„Ook al is het bitterzoet, ik ben dankbaar dat een briljant en toegewijd nieuw productieteam dat zich bij de voormalige cast en crew voegt, zich inzet om te voltooien wat Halyna en ik zijn begonnen”, zei regisseur Joel Souza in een verklaring. „Alles wat ik doe voor deze film zal gewijd zijn aan het eren van Halyna’s nalatenschap en haar trots maken. Het is een voorrecht om dit namens haar mogelijk te maken.”

Baldwin werd eind januari formeel aangeklaagd voor dood door schuld. Een wapenwet waar de aanklager op toetste, zou volgens de advocaten van Baldwin echter nog niet bestaan hebben ten tijde van de dodelijke schietpartij op de set van de film Rust in oktober 2021. Zij vragen de aanklager daarom de aanklacht over het overtreden van deze wapenwet te verwerpen.