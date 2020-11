Chrissy Teigen bedankt vriendin voor ’zeven zakken bloed’

„Ik heb absoluut de beste vrienden ter wereld”, begint ze. „Het is een klein clubje, maar als we vijftig keer groter waren, had ik nog steeds dezelfde liefde gevoeld die ik elke dag al voel.”

Bij het berichtje heeft Teigen een filmpje geplaatst van Kims bloeddonatie. „Zeven zakken gedoneerd voor de zeven die zijn gebruikt voor Jack. Ik hou heel veel van je.”

Begin oktober maakten Teigen en haar man John Legend op social media bekend dat ze hun kindje, een jongetje dat de naam Jack heeft gekregen, hadden verloren. „We zijn geschokt en voelen het soort pijn waar je alleen over hoort, het soort pijn dat we nog nooit eerder hebben gevoeld’, deelde Teigen met haar 32,8 miljoen volgers. Zondagavond werd bekend dat ze ook de naam van Jack heeft laten tatoeëren op haar arm.