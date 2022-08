James Van Der Beek klaagt Sirius XM aan om afgekapte podcast-deal

In de podcast zou Van Der Beek, onder meer bekend van zijn rol in de serie Dawson's Creek, het hebben over zijn lange carrière in Hollywood en zijn leven als vader van zes. De acteur zou veertig afleveringen maken en daar 700.000 dollar voor krijgen.

Toch besloot Sirius XM om de deal af te kappen, aldus de Amerikaan. De financiële afdeling van het radiostation zou de afspraak opnieuw hebben bekeken om deze vervolgens te annuleren.

In de aanklacht zegt Van Der Beek echter dat Sirius XM zich ’onttrekt’ aan haar verplichtingen om het bedrag dat hem beloofd was uit te betalen. De acteur wil nu dat het station hem alsnog het beloofde bedrag plus een schadevergoeding uitbetaalt.