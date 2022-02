Op deze datum presenteert S10 songfestival inzending

In december werd bekend dat S10 namens Nederland naar het songfestival gaat. Behalve dat het om een Nederlandstalig nummer gaat, is er nog weinig bekend over het liedje.

Songfestivalcommentator Cornald Maas, die onderdeel uitmaakt van de selectiecommissie, zei eerder ’overrompeld’ te zijn door het liedje. Volgens hem is S10 iemand ’van wie de stem onder je huid gaat zitten vanaf de allereerste tel’. „Je wordt meteen meegenomen in het verhaal dat ze vertelt. Zowel tekstueel als met de compositie. Het is echt een heel sterke song die we hebben gekozen.”

Het 66e songfestival wordt volgend jaar van 10 tot en met 14 mei gehouden. Het evenement vindt plaats in de Italiaanse stad Turijn.