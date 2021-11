Premium Het beste van De Telegraaf

Traditiegetrouw kan er weer gestemd worden op de lijst der lijsten Wordt Top 2000 muzikaal monumentje voor Peter R. de Vries? ’Veel mensen zijn daar erg mee bezig’

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / ANP

Staat Bohemian Rhapsody van Queen dit jaar weer traditiegetrouw op nummer 1 bij de Top 2000 op NPO Radio 2 of wordt het misschien wel een muzikaal monumentje voor de eerder dit jaar om het leven gebrachte misdaadjournalist Peter R. de Vries? Het stemmen is momenteel weer in volle gang en iedereen heeft zo zijn eigen beweegredenen om te kiezen voor bepaalde platen.