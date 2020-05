Patricia Paay op bezoek bij jarige moeder in speciale ’coronakubus’

In een tijd waarin 1,5 meter afstand normaal is en ouderen geen bezoek meer mogen ontvangen, hoefde Alice Paay haar verjaardag niet in haar eentje te vieren en kreeg ze gezelschap van haar dochter Patricia. Natuurlijk moesten daarbij wel alle regels in acht worden genomen. En dat zorgde voor een bijzondere situatie.

Geen warme knuffel of gezellig bij elkaar aan tafel, maar een aparte kubus waarin de jarige jet kon zitten, terwijl Patricia haar op afstand kon toezingen. Hoewel het niet de ideale omstandigheden zijn, is het mooi dat ze op deze manier toch samen kunnen zijn. „Ze heeft het erg moeilijk op het ogenblik, de lieve schat... Zonder knuffels”, zo laat Paay weten aan Martien Meiland als hij haar op sociale media feliciteert met de geboortedag van haar moeder.

Hopelijk heeft Alice dus toch kunnen genieten van haar verjaardagsbezoek, al was het dan op afstand. Het is in ieder geval al een vooruitgang vergeleken bij het vorige bezoek van haar andere dochter Yvonne. Zij verraste haar moeder onlangs door met behulp van een hoogwerker even ’op bezoek’ te gaan. „Ik mis haar vreselijk, dus dit was een uitkomst om haar toch even van dichtbij, maar wel met 1,5 meter ertussen, te zien”, vertelde Yvonne toen.