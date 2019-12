Wietze de Jager opnieuw vader geworden

De radio-dj schrijft bij een foto waarop hij zijn zoontje in de armen houdt: „Wat een wonder!! Afgelopen donderdag is Kees Valentijn geboren. Alles, maar dan ook alles valt in het niet als ik naar deze jongen kijk!”

Hij en zijn vrouw Lieke Veld hebben al dochter Juul Bettie en zoon Harm-Adam.