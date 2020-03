Corey Feldman beschuldigt Charlie Sheen van seksueel misbruik

Sheen zou Corey Haim misbruikt hebben op de set van de film Lucas uit 1986, toen Sheen 19 was en Haim 13, wordt beweerd in Feldmans documentaire. Corey Haim zou het misbruik in detail aan Feldman hebben beschreven. Zelf zou Feldman ’emotioneel misbruikt’ zijn.

Slechts enkele mensen konden de lang aangekondigde documentaire maandagavond uiteindelijk in zijn geheel zien, omdat de website waarop de deze gestreamd werd, crashte.

De beschuldigingen tegen Charlie Sheen zijn niet nieuw: in november 2017 schreef de National Enquirer hierover, op basis van uitspraken van acteur Dominick Brascia. De Two and a Half Men-acteur heeft de beschuldigingen altijd stellig ontkend en klaagde het blad en Brascia aan.

Corey Feldman sprak in 2013 in zijn boek Coreyography: A Memoir ook over het vermeende seksueel misbruik van Corey Haim, maar noemde daarbij nooit echte namen.