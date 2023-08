Schandaalkoning Juan Carlos weer vertrokken uit Spanje

Volgens het Spaanse persbureau EFE sprak Juan Carlos voor zijn vertrek nog even met de aanwezige media. Hij zei onder meer dat hij van plan is ’binnenkort’ weer naar Spanje te komen. Ook zei hij dat hij ’zeer tevreden en gelukkig’ wegging.

De vader van de huidige koning Felipe was sinds woensdag weer in Spanje. Het was zijn derde bezoek aan het land sinds hij in 2020 naar Abu Dhabi verhuisde. Tijdens zijn verblijf in Spanje deed Juan Carlos onder meer mee aan een zeilwedstrijd in Sanxenxo, die hij ook won. Later deze maand is Juan Carlos van plan om mee te doen aan een zeilwedstrijd in het Verenigd Koninkrijk.