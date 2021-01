Zendaya was zichzelf kwijt door coronacrisis

De actrice was het zo gewend om op de filmset aan het werk te zijn, dat ze het gevoel had geen identiteit daarbuiten te hebben. „Ik voel me het meeste als mezelf als ik aan het werk ben”, zegt Zendaya. „Toen ik niet aan het werk was, kreeg ik het gevoel dat ik mijn krachten kwijt was. Ik wist niet echt wie ik was en wat me gelukkig maakt.”

Volgens de actrice, die in september een Emmy Award won voor haar rol in de serie Euphoria, was het de eerste keer dat ze zo over haar identiteit moest nadenken. „Ik had me niet gerealiseerd hoe zeer mijn baan en kunst een deel van mijn identiteit waren als mens.”