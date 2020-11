Snoop Dogg lanceert in december een nieuw album

In de clip is een speelgoedauto te zien die door de straten van Los Angeles rijdt. Op het eind van het filmpje wordt aangekondigd dat het nieuwe album, Take It From A G, in december uitkomt. Een specifieke datum wordt niet genoemd.

Het is het achttiende studioalbum van de rapper. Snoop Doggs vorige plaat, I Wanna Thank Me, kwam vorig jaar uit.

De rapper bracht ook platen uit in andere muzikale genres. Zo probeerde hij het met zijn alter ego’s Snoop Lion en Snoopzilla respectievelijk in de reggae en funk.