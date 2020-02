Speciale songfestivaldienst in (Duncan) Laurenskerk Rotterdam

De dienst wordt ingevuld met de ’meest betekenisvolle liedjes’ van het songfestival, zo is te lezen op het Facebookevenement. „Koren en solisten uit Rotterdam zullen de songfestivalliederen in speciale religieuze en kerkelijke uitvoeringen presenteren, die we natuurlijk allemaal mogen meezingen.” Zo wordt er een Gregoriaanse uitvoering van Waterloo van Abba opgevoerd en wordt Douwe Bobs hit Slow Down in een speciale gospelversie ten gehore gebracht.

De kerkdienst is bedoeld ’voor iedereen die gelooft, anders gelooft of niet gelooft’ en zal volledig in het Engels worden gehouden ’omdat het ook een welkom is aan alle gasten in de stad.’