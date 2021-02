Ook Robbie Williams krijgt eigen biopic

In de film zal te zien zijn hoe Robbie zijn carrière heeft beleefd, met zowel hoogte- en dieptepunten. ’The Robster’ werd in 1990 op 16-jarige leeftijd lid van de Britse boyband Take That en leefde in de jaren die daarop volgden in een rollercoaster. Hij raakte verslaafd aan drank en drugs en verliet de groep uiteindelijk in 1995 na flinke bonje onderling. Daarna ging hij zeer succesvol verder als solo artiest, om zich in 2010 weer even bij Take That te voegen.

Het is nog niet bekend hoe de film er exact uit zal zien en het is ook nog niet duidelijk wie Williams zal gaan spelen. Daarover hult regisseur Gracey zich in stilzwijgen. Wat hij wèl kwijt wil, is dat hij al jaren gesprekken voert met Robbie over de totstandkoming van deze biopic. Volgens Gracey wordt Better Man een andere film dan Bohemian Rhapsody (Queen) en Rocketman (Elton John). „Freddy Mercury en Elton John waren van zichzelf al muzikale genieën. Dat was Robbie niet. Hij was gewoon een normale knul die zijn dromen volgde, hoewel hij niet per se de beste zanger of danser is. En ondanks dat heeft ’ie toch maar mooi 80 miljoen platen weten te verkopen.”

De productie van de film gaat deze zomer van start. Wanneer de biopic zal verschijnen is nog niet bekend.