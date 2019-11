Luuk Ikink verbolgen om haat op Bridget Maasland

„Walgelijk, die reacties op het Instagram-account van Bridget. Volwassen mensen die schelden, tieren, etteren, urenlang online stalken, ziektes toewensen & kinderen belagen. Anoniem, maar ook met naam en toenaam. Mensen met ’positive’ in hun beschrijving. Vaders en moeders. Het is het smerige etterende randje van social media. De vloekende angry mob waar veel mensen kennelijk graag bij willen horen. Lekker iemand online proberen te slopen. En jezelf daardoor blijkbaar goed door voelen. Voel je je aangesproken: er is iets mis met je. Bah”, aldus Luuk.

Maasland kwam in het nieuws vanwege haar ontluikende liefde voor André Hazes, die zaterdag bekend maakte dat zijn relatie met Monique Westenberg voorbij is. Kort daarna bevestigden zowel Bridget als André ’dat ze elkaar meer dan alleen leuk vinden’. Dat kwam hen beide op veel kritiek te staan op sociale media. Hazes reageerde via Instagram: „Ik heb Monique niet bedrogen met Bridget, mijn relatie was al over en de een is daarin sneller doorgegaan dan de ander.”

