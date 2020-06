Jennifer Lawrence maakt debuut op Twitter

De eerste tweet van het account @JLawrence_RepUs bevat een video over het rechtssysteem in Amerika en waarom dat moet veranderen. „Bijna 1 op de 4 zwarte Amerikanen moet op een bepaald moment in zijn leven naar de gevangenis”, schrijft ’JLaw’. „In deze video wordt uitgelegd hoe corruptie ons rechtssysteem kapot heeft gemaakt en wat we kunnen doen om dat te maken.”

In haar tweede post besteedde Jennifer aandacht aan de dood van de zwarte Breonna Taylor, die in maart door de politie thuis werd neergeschoten. De actrice roept procureur-generaal Daniel Cameron op om ’actie te ondernemen’ en de moordverdachten, tegen wie het onderzoek nog steeds loopt, verantwoordelijk te houden voor hun daden.

„Hoe langer je wacht met straffen, hoe sneller het vertrouwen verdwijnt”, meent Jennifer. „We mogen het vergeten van zwarte vrouwen in Amerika niet langer blijven toestaan. Zoals vele activisten en leiders al jarenlang betogen: #SayHerName.”