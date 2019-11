Gleuf-sticker Merel Westrik al duizenden keren aangevraagd

Merel en haar vriendinnen spraken in Ladies Night schande van de folder. „Ik wil die folder eigenlijk ook niet door mijn brievenbus en daarom hebben we deze sticker laten maken.”

Of de antiabortusflyer echt tegen te houden is met de #nietinmijngleuf-sticker is nog maar de vraag. Volgens Zorg voor leven wordt hun folder bezorgd in een pakket. „Als er een officiële nee-sticker op de brievenbus zit, komt hij niet binnen. Maar ik denk niet dat dat ook geldt voor andere stickers, zeker niet als de flyer in een pakket folders zit”, aldus voorzitter Diederik van Dijk.

Plat

Hij noemt de stickeractie van Net5 plat. „Stel je voor dat wij zo’n opmerking op onze flyer hadden staan. Dan zou men zich, volkomen terecht, afvragen: wat is dit voor seksistische opmerking?” Van Dijk vindt de actie ’inhoudelijk jammer’. „Het klinkt een beetje als: pas op, een afwijkende mening, stop de brievenbus dicht.”

Zorg voor leven roept volgens Van Dijk juist op tot een gesprek. „Dit is een beetje jammer. Laten we uit de loopgraven komen en in gesprek gaan over hoe we tot een betere zorg voor moeders en hun ongeboren kindje kunnen komen. Als je er niks voor voelt, gooi je de folder toch gewoon weg? Klaar.