Premium Het beste van De Telegraaf

Suzan Seegers uit dal na scheiding: ’Alles heb ik achter mij gelaten’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Musicalster Suzan Seegers: „Ik stel me altijd kwetsbaar op.” Ⓒ Marcel van Hoorn

Actrice en zangeres Suzan Seegers staat straks ’opgeladen’ op het podium. Ze speelt een hoofdrol in de musical Het was zondag in het zuiden, over de wateroverlast van 1993, en geeft gestalte aan de iconische artieste Edith Piaf in Piaf. Na een verdrietige periode heeft ze haar leven weer op de rit. „Nu weet ik veel beter wat goed voor mij is.”