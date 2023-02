Weduwe Star Wars-acteur boos om veiling persoonlijke eigendommen

Volgens Angie Mayhew moest de vertolker van personage Chewbacca de spullen op zolder achterlaten omdat hij fysiek niet meer in staat was naar boven te komen en ze mee te nemen.

„Het breekt mijn hart om onze eigendommen zo verkocht te zien worden”, schrijft Angie Mayhew op Twitter. „Peter betreurde het ontzettend dat we deze spullen moesten achterlaten, maar zijn knieën en gewrichten deden zoveel pijn dat hij de zolder niet meer in kon.” Vanwege een beschadiging op die zolder was de acteur bang dat zijn vrouw en destijds 9-jarige kind zich zouden bezeren als zij de spullen zouden halen.

De weduwe zegt dat ze contact heeft gezocht met het veilinghuis en de mensen die de woning kochten. Mayhew zegt van beide partijen nog geen antwoord te hebben gehad. Ze wil de spullen terug om te plaatsen in het museum van de Peter Mayhew Foundation.

De veiling bij Ryedale Auctioneers staat gepland voor 17 en 18 februari.