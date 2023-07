Generatiekloof gedicht in Franse komedie ’Quand tu seras grand’

In een Frans verpleeghuis zit de leiding met de handen in het haar. Er is te weinig geld en personeel om de bewoners goede zorg te kunnen geven. “De bloedsuikerspiegel van mevrouw Lacaze is hoger dan mijn loon”, foetert een medewerker. Alle chaos en stress worden nóg groter als de kantine van de naastgelegen school lekkages vertoont. En dus moeten de kinderen noodgedwongen lunchen in de eetzaal van de oudjes.

Quand tu seras grand laat zien dat ook de Franse ouderenzorg grote problemen kent. Door een schrijnend tekort aan personeel kunnen bejaarden niet gewassen worden of gaan deze zelf maar op zoek naar een tweede rumgebakje. Een passende oplossing hebben ook Bescond en Métayer niet. Wel serveert het regisseursechtpaar een reeks sketchmatige, maar kostelijke en hartverwarmende gebeurtenissen waarin twee botsende generaties nader tot elkaar groeien.

Terwijl verzorger Yannick en schoolbegeleidster Aude ruziën over hun gedwongen samenwerking, zingen, koken en spelen de kinderen en senioren er samen lustig op los. Aandoenlijk is de relatie die zo ontstaat tussen skaterboy Brieuc en voormalig stuntman Yvon. Het jonkie krijgt geen aandacht van zijn ouders, de oude baas krijgt nooit bezoek van zijn kinderen. En juist in dat verdriet vinden ze elkaar.

✭✭✭✩ (3.5 van de 5 sterren)