Wintertijd: Nederlandse klokkenspecialist verandert klokken Windsor Castle

Van den Broek is sinds een jaar in dienst van de Royal Collection Trust dat namens koningin Elizabeth het negen eeuwen oude kasteel beheert. De klokkenspecialist studeerde in 2015 af aan de opleiding uurwerktechniek van de Vakschool Schoonhoven, met als specialisatie het restaureren van antieke klokken. Precies het soort achtergrond dat goed van pas komt in Windsor Castle, de residentie van koningin Elizabeth.

Fjodor van den Broek vertelde BBC dat zijn collega in Buckingham Palace dit weekeinde nog meer werk heeft, want daar staan maar liefst zeshonderd klokken die handmatig bij de tijd gebracht moeten worden. Van den Broek moet er bij zijn werk rekening mee houden dat de uurwerken in de koninklijke keukens vijf minuten voor lopen om te zorgen dat het eten op tijd én warm wordt uitgeserveerd.

Ook zonder de verandering van de zomer- naar wintertijd is er voldoende werk voor de uurwerkconservator. Alle mechanische klokken moeten namelijk ook elke week worden opgewonden en indien nodig worden nagekeken, want soms kunnen uurwerken zo maar uit de pas gaan lopen, weet Van den Broek.