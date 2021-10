Ombudsman NPO start geen onderzoek naar ruzie 3FM

„Ik ben er als ombudsman voor klachten over of onderzoek naar journalistieke programma’s of content van de publieke omroepen”, zegt Smit. „Het muziekprogramma van Timur op 3FM valt daar niet binnen. Ik zal er dus niets over zeggen noch er onderzoek naar doen.”

De NVJ noemt het vrijdag tegenover ANP jammer dat de ombudsman geen actie onderneemt, maar het te begrijpen als het inderdaad haar terrein niet is. „Maar dat laat onverlet dat wij het als NVJ opmerkelijk vinden dat een zendermanager in the heat of the moment niet helemaal door heeft wat haar functie eigenlijk is”, zegt secretaris Paul Teixeira. De vakvereniging hoopt niet dat de situatie ertoe leidt dat ook andere zendermanagers zich inhoudelijk met programma’s gaan bemoeien. „We hopen niet dat dit als precedentwerking naar andere zenders doorwerkt.”

Schande

3FM’s zendermanager Alles kwam eerder deze week de radiostudio in om live een stokje te steken voor een telefonisch interview van dj Perlin. Het gesprek zou mogelijk de gemaakte afspraken met een platenmaatschappij kunnen schaden en dat wilde ze voorkomen. Joost Oranje, hoofdredacteur van tv-programma Nieuwsuur, sprak daar donderdag in het mediaforum van NPO Radio 1 schande van. „De NPO gaat niet over de inhoud. Hoofdredacteuren van omroepen gaan daarover”, zei hij. „Publiekelijk als zendermanager deze actie ondernemen, letterlijk op de radio, dat kan niet volgens de regels.”

Perlin en Alles zijn volgens 3FM inmiddels met elkaar in gesprek gegaan. Ze zijn het erover eens dat ze het niet met elkaar eens zijn over de gang van zaken, zei een woordvoerder van de radiozender.