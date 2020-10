Osbournes slachtoffer van creditcardfraude: ’Het gaat om heel veel geld’

„Ik ging Kelly’s cadeau ophalen en toen werd me gevraagd of ik misschien nog een andere creditcard had, nadat ik eerst de mijne had gegeven”, vertelde Sharon in The Talk. „Het was vreemd dat mijn kaart geweigerd werd, dus vroeg ik de winkeldame om het nog eens te proberen. Toen dat weer niet lukte gaf ik Ozzy’s kaart, maar ook die werd niet geaccepteerd. Dat was het moment waarop er alarmbellen afgingen.”

Na een telefoontje naar het creditcardbedrijf bleken er meerdere aankopen te zijn gedaan bij winkels waar de Osbournes nog nooit geweest zijn en bleken hun creditcards door de fraudeurs gebruikt te zijn tot op de door hen ingestelde limiet. „Het gaat hierbij niet om een paar honderd dollar, maar om heel veel geld.”