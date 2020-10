Noel Gallagher: ’Ik ben geen genie’

In een track-by-track interview op het YouTube-kanaal van Oasis over het succesalbum What’s the Story (Morning Glory?) uit 1995 verklapt hij onder meer dat het nummer Some Might Say deels ’overgenomen’ is van een Amerikaanse rockband.

„Herinner je je een band genaamd Grant Lee Buffalo? Niemand doet dat… Ze waren een Amerikaanse rockband. Ik ben geen fan, maar ze hadden een liedje genaamd Fuzzy. Je kunt horen dat het van grote invloed is geweest op Some Might Say”, legt hij uit. „Alles wat ik doe is een knipoog naar het een of ander. Ik ben geen genie. Ik ben een liefhebber van muziek, snap je wat ik bedoel?”

Hij stelt bovendien er geen enkel probleem me te hebben om andere artiesten na te doen, omdat ’niets origineel is’. „Paul McCartney is een genie. Morrissey en Bob Dylan ook. Ik ben gewoon fan van hen. Ik heb een goede gave om dingen te maken. Maar ik ben geen snob over waar het vandaan komt. Niets is origineel, er zijn maar twaalf noten ten slotte.”