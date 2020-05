Rage Against The Machine wil komende zomer touren

In dezelfde plaats zou Rage Against The Machine hun toer op 26 maart zijn begonnen. De iconische band, die werd opgericht in 1991, heeft sinds 2011 niet meer samen opgetreden. Rage Against The Machine zou half april ook een van de headliners van Coachella, één van de grootste festivals ter wereld, zijn geweest.

Rage Against The Machine is vooral bekend van de klassieker Killing In The Name. Het nummer stond de afgelopen jaren steeds bij de bovenste honderd van de Top 2000.