Maan uitgejouwd om ’domme’ dino-vraag

Na de aflevering van maandag, waarin een discussie over het coronavaccin behoorlijk uit de hand liep en Beau uiteindelijk uit frustratie riep dat iedereen zijn kop moest houden, gaat het er dinsdag een stuk rustiger aan toe. Toch is het programma wederom trending op Twitter. Dit keer heeft dat echter niet te maken met het gedrag van Beau, maar dat van Maan.

Behalve Maan waren namelijk ook Maarten van Rossem en Gijs Rademaker aangeschoven om te praten over dinosauriërs. De mannen zijn zo gek op dieren dat ze met een podcast komen omdat ze vrezen dat mensen tegenwoordig veel te weinig dinokennis hebben. En dat blijkt. Terwijl de mannen vol enthousiasme over de uitgestorven reptielen praten, mengt ook Maan zich in het gesprek. „Maar hoe weten jullie al die namen van die dino’s? Als dit zó lang geleden is...”, vraagt ze zich hardop af.

Terwijl Rademaker haar keurig uitlegt dat deze namen door wetenschappers zijn gegeven, gaat het op Twitter helemaal los. „Zou Maan gedacht hebben dat de dinosauriërs zichzelf die moeilijke namen gaven?”, schrijft iemand op Twitter. „Nee, Maan, de dinosauriërs hebben zich niet zelf voorgesteld…”, reageert een ander. „Ze zeggen wel eens dat domme vragen niet bestaan. Maar bij Beau zijn ze zojuist uitgevonden...”, concludeert een derde.

Gelukkig voor de zangeres slaat de sfeer op Twitter om als ze mag praten over waarvoor ze is uitgenodigd: haar samenwerking met de Jostiband. Waar de kijkers haar eerder nog massaal uitlachten om haar vraag over dino’s, wordt ze nu juist geprezen voor hoe liefdevol ze over de Jostiband praat.