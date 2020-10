Corona legt GTST-opnames lam

EndemolShine besloot het nieuws uit eigen beweging naar buiten te brengen. Het bedrijf stelt dat de strikte protocollen hun werk succesvol hebben gedaan. „Er is snel en adequaat gehandeld en de betreffende collega is direct in quarantaine gegaan en maakt het goed. Op dit moment zijn er geen andere cast- en crewleden met klachten”, laat een woordvoerder in een verklaring weten.

Na deze week zou de staf een week herfstvakantie hebben. Uit voorzorg is besloten om de opnames een paar dagen eerder stil te leggen, hoewel dit geen standaard procedure is.

Van de enkele draaidagen vertraging zal de kijker op televisie niets gaan merken, benadrukt EndemolShine. Zij voorzien geen problemen met de hervatting van de opnames na de herfstvakantie op maandag 19 oktober.