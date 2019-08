Backstreet Boys zetten zich in voor daklozen in New York

De heren roepen hun volgers op massaal te doneren aan het goede doel en stellen daar ook iets tegenover. Een fan maakt door geld te storten kans om samen met een gast naar hun concert in Hawaï te gaan. De gelukkige winnaars krijgen niet alleen de concertkaartjes, maar ook de vliegtickets, hotelverblijf, backstagepassen en Backstreet Boys-accessoires cadeau.

De zangers kwamen op het idee door een eerder dit jaar gedeelde viral video. In het clipje, dat de mannen zagen doordat politicus Joel Wertheimer het ook deelde, zingen mensen in de metro in New York hun hit I Want It That Way. Joel deelde de video en vroeg vervolgens aandacht voor de organisatie.

„Toen begon ik onderzoek te doen”, aldus Nick Carter. „Ik sprak met mijn bandgenoten en we besloten iets bijzonders voor hen en voor de stad New York te doen. We vinden het geweldig om ons steentje bij te dragen en aandacht te vragen voor het probleem van dakloosheid wereldwijd en hopen dat wij als groep een verschil kunnen maken.”