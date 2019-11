Bridget Maasland bevestigt relatie André Hazes

De 45-jarige Bridget en de twintig jaar jongere André kennen elkaar ’nog maar net’, volgens Bridgets manager, hoewel er in de showbizz ook een hardnekkig gerucht gaat dat hij en zij eerder de gelegenheid te baat namen om elkaar beter te leren kennen. Volgens de manager nemen de twee de komende periode rustig de tijd om te kijken hoe de relatie zich ontwikkelt.

Een insider bevestigde eerder op de zondag aan Privé dat Bridget Maasland André’s nieuwe liefde is. Dit beaamde hij zelf in een verklaring aan RTL Boulevard. „Sinds kort heb ik inderdaad contact met Bridget Maasland en we onderzoeken of we het leuk vinden samen”, zo stelde hij. „Uit respect naar de moeder van onze zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique. Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen.”

Foto uit augustus van Bridget en André Ⓒ Instagram

Zaterdag werd bekend dat de relatie tussen André en zijn ex Monique Westenberg (41) definitief op de klippen was gelopen. De zanger sprak van „een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan.” De twee hebben zoontje André Jr. (3), voor wie ze samen blijven zorgen.

Monique liet zaterdag al doorschemeren dat André gevoelens heeft voor een andere vrouw ’waar hij een tijdje contact mee heeft’. „Wie dit is maakt het alleen maar nog pijnlijker”, stelde ze.