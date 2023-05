Ricky Gervais dankbaar voor mooie reacties op After Life

„Bedankt voor al je lieve reacties over #AfterLife, die na al die tijd nog steeds binnenstromen. En nog meer bedankt voor het altijd steunen van mensen die openstaan voor hun eigen rouw. Wat een mooie gemeenschap hebben jullie gemaakt”, schrijft de Britse komiek zondag op Twitter.

In een ander bericht deelt Gervais dat After Life inmiddels door 120 miljoen mensen is gezien en daarmee een van de meest succesvolle Britse comedy’s ooit is. De serie After Life is een zwartkomische dramaserie over een journalist van een lokale krant die na het overlijden van zijn vrouw kampt met depressieve gedachten. Van de serie, die in 2019 uitkwam, zijn inmiddels 3 seizoenen gemaakt.