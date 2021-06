Dochter Johan Derksen haalt uit naar Frank de Boer: ’Kampioen lulkoek’

„Whoop whoop, achtste finale, op naar Budapest!”, schrijft de vrouw die voetbalbestsellers als Gijp en Kieft uitbracht. „Nu even laten zien waar Nederland voor staat... Oh wacht, was ik vergeten. Voetbal is in Holland enkel politiek als het handig uitkomt. Nou ja, in ieder geval Europees kampioen lulkoek statements. Is ook wat waard.”

Er gaan steeds meer stemmen op om het Nederlands elftal, in navolging van de Duitse aanvoerder Neuer, in Hongarije te laten voetballen met een regenboogband om de arm. Onder meer het COC en de internationale dj Joost van Bellen - zelf gay - deden die oproep maandag. Derksen lijkt zich hier met haar uithaal op Twitter ook bij aan te sluiten.

Historisch statement

In EU-lidstaat Hongarije werd vorige week, net als in Rusland, een wet aangenomen die ’propaganda voor homoseksualiteit’ verbiedt. De aanvoerder van het Duitse elftal maakte een statement door tijdens een EK-wedstrijd met een regenboogband op het veld te verschijnen.

„Het zou een historisch moment zijn voor mensen zoals ik en heel veel anderen”, stelde Van Bellen. „Zo’n statement kan echt de boeken in gaan. Oranje kan hiermee zeggen dat zij er ook voor ons zijn, dat wij er ook bij horen. En het zou regenboogmensen in Hongarije een hart onder de riem kunnen steken en die enge Orban een klap om de oren kunnen geven.”

Hij wijst erop dat er nog steeds geen mannelijke profvoetballer uit de kast is gekomen en dat suïcide en depressie onder jonge gays vaker voorkomt dan bij niet-gays. De KNVB lanceerde vorig jaar de campagne #OneLove. Hiermee stelde de voetbalbond diversiteit in het voetbal op het gebied van ras, geloof of seksuele geaardheid aan te moedigen.