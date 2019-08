Temptation-Thomas had seks met deze verleidster

Eigenlijk was het al van het begin af aan duidelijk dat Thomas het zwaar zou krijgen. Hij stelde al vrij snel snel dat het niet goed zou gaan als Danielle zijn secretaresse zou zijn. Maar nu blijkt dat zij niet de enige verleidster was met wie hij graag het bed zou willen delen.

Verleidster Cheyenne klapt in Love Reality uit de school over haar ontmoeting met Thomas en deelt diverse screenshots van gesprekken tussen de twee. Ook vertelt ze dat na afloop van het programma bij hem thuis is geweest. „En daar is wel meer bij komen kijken dan alleen maar wat drinken”, lacht ze. „Ik heb hem daarna nog wel gesproken, maar niet meer gezien. Ik heb daar ook geen behoefte aan, ook al is hij verder best een leuke jongen.”

Cheyenne ziet een relatie met Thomas dan ook niet zitten. „Nee, het is totaal mijn type niet. Het was puur voor de spanning. Het was wel gezellig, maar ik hou wel meer van het ‘heftige’. En hij was wat soft.”

In de nieuwste aflevering van Temptation Island VIPS is te zien dat Thomas eindelijk zoent met zijn grote Temptation van dat moment Danielle. Dit zou hij hebben gedaan doordat hij zijn vriendin Yasmin had zien zoenen met verleider Stuwey. Zij deed dat weer omdat ze helemaal klaar was met de beelden die ze tot nu toe van Thomas had gezien waarna ze besloot als vrijgezel verder te gaan.

